На YouTube появился "баттл года" между Гуфом и Птахой

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На YouTube начался долгожданный баттл между Алексеем Гуфом Долматовым и Давидом Птахой Нуриевым. Эта схватка бывших друзей является "баттлом года". Встречу экс-участников рэп-коллектива Centr поклонники ждали несколько недель.

Ресторатор наконец-то порадовал поклонников VERSUS и группы Centr записью битвы между Гуфом и Птахой. Баттл между бывшими друзьями уже стартовал на YouTube. Сражение в рэп-стиле между Гуфом и Птахой оказалось довольно напряженным, однако этого следовало ожидать от "баттла года", который стал самым ожидаемым событием начала 2018 года.

Гуф и Птаха ранее вместе выступали в легендарной группе Centr, однако через несколько лет коллектив распался. Алексей Довлатов утверждает, что он не в силах работать вместе с Давидом Нуриевым, так как тот не хочет полностью выкладываться на концертах. В свою очередь Птаха говорит, что они поссорились по вине Гуфа, потому что он "слишком высокого мнения о себе".

Видео можно посмотреть здесь.