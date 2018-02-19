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Kadebostany показала в своем новом клипе убийства и похороны

Сегодня, 05:30

Группа Kadebostany в своем новом клипе на песню "Save Me" показала убийства и похороны по странным ритуалам.

Премьера видеоработы на новую песню "Save Me" состоялась 16 февраля. Сам ролик черно-белый и по сюжету девушки, прикрывши лица банданами, катаются на лошадях по пустыне. По пути они встречают других загадочных персонажей, убивают их и хоронят по странным ритуалам.

Сингл "Save Me" попал в новый альбом группы под названием "Monumental", который швейцарские музыканты представят 14 марта текущего года.


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