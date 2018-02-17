Участник "Песни" Петр Буров назван провидцем из-за пророческой песни

Вчера, 21:20

Участник программы «Песни» Петр Буров исполнил свою уникальную песню и стал провидцем. Музыкальный хит назван гимном всех пингвинят, хотя изначально парень посвятил это произведение своей любимой.

Петр Буров презентовал впервые на проекте «Песни» свой хит с названием «Пингвин». Хотя жюри не дало дальнейшего продвижения исполнителю, его назвали провидцем, а песня стала гимном новорожденных пингвинят. Дело в том, что в момент его пения на территории Московского зоопарка появилось на свет потомство в пары пингвинов. Теперь этот хит с соответствующим названием официально признан пророческим произведением.

А сам Петр Буров стал провидцем будущего пополнения в звериной семье. Интересно то, что как рассказал сам исполнитель, изначально он посвятил слова музыкального шедевра своей любимой, но она совершенно не против, что они стали более известными.