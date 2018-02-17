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В Воронеже МОТ на своем концерте впервые спел новый трэк

Сегодня, 17:54

В Воронеже МОТ впервые исполнил свой новый трек. Переполненные ожиданием зрители просто взорвались от наслаждения любимой музыкой.

Рэпер Матвей Мельников, он же МОТ, приехал в Воронеж и выступил с концертом, подарив зрителям новый трэк. Правда, его выступление началось с некоторым ожиданием, исполнитель опоздал на 40 минут. Хотя поклонники и ждали представления, но это не отразилось на овациях и комплиментах, которые они подарили своему кумиру. Концерт рэпера МОТа состоялся 16 февраля, в 18:00 на территории Event-Hall Сити-парка «Град».

Фанаты начали группироваться у входа еще за час до начала программы. Как только зал открыли, толпа поклонников и гостей была огромной. Категория слушателей столь специфического артиста достаточно широка и составляет контингент от подростков до 50-летних граждан. На концерте МОТ спел такие хиты, как «Еще», «92 дня», «Мама, я в Дубае», а также презентовал новую песню «Пролетая над отелями». Жители Воронежа услышали первыми слова нового произведения.


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