VistaNews.ru


В Сети появился клип «Би-2» к 3-й части фильма «О чем говорят мужчины»

Сегодня, 17:12

Музыканты из «Би-2» предсказуемо и совершенно справедливо вновь приняли участие в съемках «Квартета И». На этот раз Шура с компанией исполнил песню «Ля-ля-тополя» в красочном клипе к третьей части фильма «О чем говорят мужчины».

Как только ролик появился в Сети, то получил множество восторженных отзывов, причем заслуженных, так как клип получился ярким и отражающим дух Санкт-Петербурга, где и будут развиваться события фильма. Сотрудничество музыкантов и актеров оказалось настолько плодотворным, что уже невозможно представить новый фильм «Квартета» без музыки «Би-2». В свою очередь, исполнители тоже получили широкую популярность в немалой степени, благодаря кинолентам.

В продолжении франшизы «мужчин» Камиль, Саша, Слава и Леша попадают в летний Питер с его белыми ночами и соответствующим настроенческим антуражем. Как всегда, друзья будут философствовать, говорить на отвлеченные темы и попадать в различные ситуации. Зрители с нетерпением ждут премьеры.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.