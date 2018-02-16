В Сети появился клип «Би-2» к 3-й части фильма «О чем говорят мужчины»

Сегодня, 17:12

Музыканты из «Би-2» предсказуемо и совершенно справедливо вновь приняли участие в съемках «Квартета И». На этот раз Шура с компанией исполнил песню «Ля-ля-тополя» в красочном клипе к третьей части фильма «О чем говорят мужчины».

Как только ролик появился в Сети, то получил множество восторженных отзывов, причем заслуженных, так как клип получился ярким и отражающим дух Санкт-Петербурга, где и будут развиваться события фильма. Сотрудничество музыкантов и актеров оказалось настолько плодотворным, что уже невозможно представить новый фильм «Квартета» без музыки «Би-2». В свою очередь, исполнители тоже получили широкую популярность в немалой степени, благодаря кинолентам.

В продолжении франшизы «мужчин» Камиль, Саша, Слава и Леша попадают в летний Питер с его белыми ночами и соответствующим настроенческим антуражем. Как всегда, друзья будут философствовать, говорить на отвлеченные темы и попадать в различные ситуации. Зрители с нетерпением ждут премьеры.