Apple продлила Carpool Karaoke на второй сезон

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Шоу Carpool Karaoke Джеймса Кордена стало очень популярным среди зрителей. Компания Apple приняла решение продлить встречи ведущего со звездами на второй сезон.

Издание Variety сообщает, что шоу Carpool Karaoke получило официальное продолжение. Известно о подписании контракта Apple стало накануне. Такой шаг компания решила сделать, поскольку теленовинка стала популярной среди зрителей. Предварительно ясно об изменении формата шоу, однако ажиотаж со съемками и анонсами второго сезона прибавляет рейтинг. Полюбившийся публике Корден не будет вести ток-шоу, а станет исполнять обязанности продюсера.

Компания Apple в этом году планирует также поделиться собственными сериалами ( в проекте сериал Дрейка). Для съемок новинок планируется потратить около 1 млрд долларов. Возможно, получит продолжение шоу «Удивительные истории» Стивена Спилберга.