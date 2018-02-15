VistaNews.ru


Новый альбом "Мумий Тролль" представит ночью во Владивостоке

Вчера, 21:30

Коллектив «Мумий Тролль» представит во Владивостоке свой новый музыкальный альбом. Событие состоится в ночное время 18 февраля.

 В помещении ночного бара «Стереотипы», который находится во Владивостоке состоится презентация нового музыкального сборника хитов в исполнении «Мумий Тролль». Все посетители, которые придут в развлекательное учреждение ночью с 17 на 18 февраля, смогут услышать новые мелодии любимых музыкантов.

Официальная дата выхода альбома будет указана именно 18-тым числом. Организаторы презентации музыкального сборника «Мумий Тролля» сообщили, что гостей заведения, где будут петь музыканты, ожидает много сюрпризов. Некоторые клипы покажут на настенном плазменном экране, а также в зале будут слышны знакомые уже всем слова из песен ранних альбомов легендарной группы. В бар приглашены все поклонники творчества «Мумий Тролль».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.