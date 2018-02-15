Новый альбом "Мумий Тролль" представит ночью во Владивостоке

Вчера, 21:30

Коллектив «Мумий Тролль» представит во Владивостоке свой новый музыкальный альбом. Событие состоится в ночное время 18 февраля.

В помещении ночного бара «Стереотипы», который находится во Владивостоке состоится презентация нового музыкального сборника хитов в исполнении «Мумий Тролль». Все посетители, которые придут в развлекательное учреждение ночью с 17 на 18 февраля, смогут услышать новые мелодии любимых музыкантов.

Официальная дата выхода альбома будет указана именно 18-тым числом. Организаторы презентации музыкального сборника «Мумий Тролля» сообщили, что гостей заведения, где будут петь музыканты, ожидает много сюрпризов. Некоторые клипы покажут на настенном плазменном экране, а также в зале будут слышны знакомые уже всем слова из песен ранних альбомов легендарной группы. В бар приглашены все поклонники творчества «Мумий Тролль».