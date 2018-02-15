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«Алиса» отпразднует 35-летие масштабным туром по России

Сегодня, 19:32

Официальным годом основания группы «Алиса» считается 1983 год, апрель. В этом году пройдут концерты, посвященные 35-летию коллектива.

 Уже известен примерный график: в Санкт-Петербурге и Москве концерты состоятся осенью, а 27 октября группа организовывает масштабный концерт в СКК «Петербургский» и 2 ноября будет концерт, посвященный самому юбилею на арене СК «Олимпийский».

В программе концертов можно будет услышать все хиты двадцати альбомов группы, созданных коллективом «Алисы» за все существование. Основателем группы считают Святослава Задерия, а место основания - Ленинград. Задерий пригласил Самойлова стать вокалистом, а солистом группы - Константина Кинчева.

Сейчас группа готовит огромный по масштабам тур по городам Российской Федерации, а так же в Кёльне и Берлине. Тур по России группа планирует начать с Ижевска уже 31 января этого года и в планах охватить десять городов России. По предварительным данным, поездка должна закончиться 25 мая в городе Иркутск.

Расписание выступлений уже находится на официальном сайте «Алисы» и в соцсетях, там же указано, что список городов-счастливчиков будет пополняться и далее, но Москвы и Питера там пока что нет.


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