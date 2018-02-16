В Воронеж приедет с сольным концертом Ольга Арефьева

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Жители Воронежа услышат голос Ольги Арефьевой в скором времени. Певица приедет в город с сольным концертом 25 февраля. Выступление певицы Ольги Арефьевой произойдет в стенах книжного клуба «Петровский».

25 февраля состоится ее сольный концерт для всех воронежцев. Поклонники творчества Ольги Арефьевой знают ее, как создательницу музыкального коллектива «Ковчег» и прекрасного автора и исполнителя множественных произведений.

В настоящее время певица готова представить вниманию сольный концерт. Она рассказала, что персональное выступление опять вернуло ее к игре на гитаре.

Также со времени, когда Арефьева начала сольную карьеру, она призналась, что это стало ее новым стимулом в жизни. Женщина по-новому взглянула на жизнь, начала держать форму. Всего она выпустила 21 музыкальный альбом. Фанаты очень любят ее мелодичные песни. Жители Воронежа очень ожидают появления на сцене своего кумира с гитарой.