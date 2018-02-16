VistaNews.ru


В Воронеж приедет с сольным концертом Ольга Арефьева

Сегодня, 03:09

Жители Воронежа услышат голос Ольги Арефьевой в скором времени. Певица приедет в город с сольным концертом 25 февраля. Выступление певицы Ольги Арефьевой произойдет в стенах книжного клуба «Петровский».

 25 февраля состоится ее сольный концерт для всех воронежцев. Поклонники творчества Ольги Арефьевой знают ее, как создательницу музыкального коллектива «Ковчег» и прекрасного автора и исполнителя множественных произведений.

В настоящее время певица готова представить вниманию сольный концерт. Она рассказала, что персональное выступление опять вернуло ее к игре на гитаре.

Также со времени, когда Арефьева начала сольную карьеру, она призналась, что это стало ее новым стимулом в жизни. Женщина по-новому взглянула на жизнь, начала держать форму. Всего она выпустила 21 музыкальный альбом. Фанаты очень любят ее мелодичные песни. Жители Воронежа очень ожидают появления на сцене своего кумира с гитарой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.