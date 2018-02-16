В Британии возведут памятник Дэвиду Бои

Сегодня, 01:15

В Британии весной будет открыт памятник Дэвиду Боуи. Монумент создадут в честь всемирно известного рок-музыканта, который покинул этот мир в 2016 году.

Данный памятник поставят в британском Эйлсбери. Культового музыканта преданные поклонники прозвали "хамелеон рока" за частые изменения различных образов, он перерождался из одного облика в другой для своих пёстрых выступлений.

Как стало известно, сам монумент появится 25 марта текущего года. Это будет первый памятник рок-звезде. В Эйлсбери Дэвид Боуи презентовал свои два альбома в клубе Friars Aylesbury. Стоит отметить, разработку монумента поддержали в финансовом плане поклонники, которые выделили больше ста тысяч фунтов стерлингов. Основателями организации по сбору денежных средств стали хозяева вышеуказанного клуба. Этим они намереваются почтить память усопшей легенды рок-музыки. Вылитая статуя Дэвида Боуи получит красивое название "Земной посланник".