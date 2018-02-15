Эминем и Эд Ширан в новом клипе показали отношения без купюр

Сегодня, 07:45

Сегодня в День влюблённых на видеохостинге YouTube был опубликован долгожданный музыкальный клип на песню «River», записанную американским рэпером Эминемом и британским музыкантом Эдом Шираном. В видео продемонстрирована запутанная любовная история.

В центре сюжета отношения персонажа в исполнении Эминенема и его девушки, которая, как позже выясняется, также не равнодушна к своему бывшему бойфренду. Ролик полон сцен насилия, а его атмосферу довершает поющий под дождём Ширан. Менее, чем за сутки видео посмотрели почти полмиллиона раз. При этом соотношение «Лайков» и «Дизлайков» равно 163 к 1.

Ранее Мот представил свой новый клип на песню «Соло». Музыкальное видео рэпер посвятил новорожденному сыну.