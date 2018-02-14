Тони Брэкстон выпустит первый сольный альбом за восемь лет

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Знаменитая Тони Брэкстон из США официально заявила, что впервые за восемь лет выпустит официальный альбом. Диск с названием «Sex And Cigarettes» увидит мир 23 марта этого года.

Тони Брэкстон уверенно решила с размахом отметить 25-летний юбилей выхода пластинки, приняв решение впервые за восемь лет выпустить диск. Он получил название «Sex And Cigarettes» и увидит мир уже 23 марта. В альбоме будет новая композиция «Long As I Live» и нашумевший дуэт Deadwood с легендарным Коулби Кэлей.

Этой весной звезда Тони Брэкстон намерена отправиться в концертный тур по Северной Америке. Исполнить намеченное ей не помешает даже проблема со здоровьем, ведь у селебрити волчанка. Сама знаменитость была лауреатом премии «Грэмми» не один раз. Больше всего она стала известна миру благодаря исполнению мировых хитов «Spanish Guitar», «Un-Break My Heart» и популярная «Breathe Again».