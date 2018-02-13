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Рэпер Мот посвятил новорожденному сыну клип на песню «Соло»

Сегодня, 16:46

Популярный российский рэп-исполнитель Матвей Мельников, выступающий под псевдонимом Мот, презентовал на своем YouTube-канале клип на композицию «Соло». Новая музыкальная работа певца, в которой снялась его супруга Мария, посвящена их общему новорожденному сыну Соломону.

Клип на песню «Соло» снимался около 12 часов, а главными действующими лицами трогательной музыкальной работы стали новоиспеченные родители. В кадре Мот и его супруга Мария катаются на санках, развлекаются в снегу, шутят и смеются.

«Для того, чтобы этот клип появился, потребовалось 5 лет труда и 4 года любви. Наш любимый Соло, теперь все это твое и тебе», - прокомментировал рэп-исполнитель видео с отрывка из клипа «Соло» в своем Instagram-аккаунте.

Трогательную музыкальную работу звездного семейства посмотрели более 50 тысяч пользователей YouTube, оставивших под ней огромное количество лайков и лестных пожеланий в адрес новоиспеченных родителей.


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