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В США скончался от болезни 89-летний певец Вик Дамон

Вчера, 21:22

Популярный певец Вик Дамон умер на территории Майями-Бич в медицинском заведении. На момент смерти исполнителю было 89 лет.

Многие меломаны любят песню You're Breaking My Heart. Также большинство фанатов музыки осведомлены, что эту песню написал и исполнил знаменитый певец и музыкант из США Вик Дамон. 12 февраля стало известно о смерти кумира. Вик Дамон ушел из жизни в результате продолжительной болезни. Последние дни жизни актер проводил в стенах медицинского центра, расположенного в Майами-Бич. На момент смерти ему исполнилось 89 лет.

Его окружали до последней минуты самые близкие люди, семья. Новость о смерти легендарного певца облетела практически все уголки Всемирной сети. Поклонники творчества Вика Дамона шокированы и искренне соболезнуют семье покойного, а также друг другу.


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