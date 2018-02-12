VistaNews.ru


Стас Михайлов скоро выступит в Смоленске

Сегодня, 04:15

Известный исполнитель русской эстрады Стас Михайлов в скором времени выступит в городе Смоленск со своей новой концертной программой.

Как сало известно из сообщения сайте города, стоимость одного билета будет составлять от 1200 до 4500 рублей. Концерт будет проходить во дворце спорта «Юбилейный» 10 апреля. Обновленная концертная программа эстрадного исполнителя получила название «Лучший день». Со слов организаторов, программа нацелена на создания легкого, праздничного настроения. Певец будет исполнять как и новые песни, так и свои старые хиты.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.