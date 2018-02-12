Стас Михайлов скоро выступит в Смоленске

Сегодня, 04:15

Известный исполнитель русской эстрады Стас Михайлов в скором времени выступит в городе Смоленск со своей новой концертной программой.

Как сало известно из сообщения сайте города, стоимость одного билета будет составлять от 1200 до 4500 рублей. Концерт будет проходить во дворце спорта «Юбилейный» 10 апреля. Обновленная концертная программа эстрадного исполнителя получила название «Лучший день». Со слов организаторов, программа нацелена на создания легкого, праздничного настроения. Певец будет исполнять как и новые песни, так и свои старые хиты.