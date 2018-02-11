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Шура вновь шокирован качеством дорог в Кургане

Сегодня, 18:34

Певец Шура пожаловался на плохие дороги в Кургане. Артист, находясь на сцене, сказал пару слов зрителям: "У вас в городе есть хорошие места, но вот дорог до сих пор нет, и я снова вам об этом говорю".

Александр Шура выступил с группой под названием "Кавер Бум". С музыкантами коллектива он исполнил известный хит Андрея Губина "Зима, холода", после этого спел композицию собственного сочинения "Отшумели летние дожди". Артист, начиная с января текущего года, пребывает в городе Курган в Центре Илизарова. Там ему сделали операцию и поставили протез сустава. После этого он в интервью сказал журналистам: "Городок ваш, конечно ужасный, но люди в нём золотые".


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