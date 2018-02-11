Шестеро кузбасских детей будут выступать на телеканале НТВ

Сегодня, 16:33

Шесть детей из Кузбасса примут участие в шоу на канале НТВ. Второй сезон вокального проекта "Ты супер" объявили открытым.

В нём выступят дети, которые остались без родителей. Как стало известно, в отбор телепроекта попали участники таких населённых пунктов, как Кемерово, Киселёвск, Междуреченск, Гурьевск, Белово. В общей сложности в программу включены 82 человека из 13 стран. В качестве жюри для ребят станут известный композитор и исполнитель Игорь Крутой, певец Сергей Лазарев, исполнительница своих песен Юлианна Караулова, а также продюсер и композитор в одном лице Виктор Дробыш.

В субботу запустили дебютный выпуск данного проекта. На данный момент никто из кузбасских детей не участвовал. Следующий выпуск шоу на канале НТВ назначен на 17 февраля.