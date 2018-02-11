Певица из Тюмени Анна Тинс участвовала в шоу "Песни"

Сегодня, 15:08

Начинающая певица из Тюмени Анна Тинс (Шадеркина) участвует в новом телевизионном шоу «Песни».

В эфире телеканала ТНТ 10 февраля вышел первый выпуск проекта «Песни» с участием певицы Анны Тинс. Несмотря на то, что Максим Фадеев, представитель жюри, ранее занимался раскруткой певицы, поразить своим талантом как его, так и Тимати не удалось.

Анна Тинс в 2016 году могла стать солисткой музыкальной группы Serebro, однако известный музыкальный продюсер заявил, что видит в девушке сольную исполнительницу. В конце 2016 года вышел первый клип певица на пеню «Молчи».

Однако участие в кастинге нового шоу «Песни» оказалось для девушки из Тюмени не совсем удачным. На своей странице в Instagram Анна написала, что данный опыт был для нее первым, и она очень рада, что смогла побороть один из самых больших своих страхов. Некоторые обстоятельства помешали ей полностью раскрыться на сцене. Однако она простая девушка, у нее нет богатых близких, поэтому она много работает, и хотя медленно, но честно идет к мечте, продолжая писать песни. Девушка считает, что Тимати правильно заметил, что несмотря на то, что данный шанс она провалила, у нее будет другой, а для возвращения в проект ей необходимы голоса и поддержка.