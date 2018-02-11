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Жительница Нижнего Новгорода записала песню-гимн ЧМ-2018

Сегодня, 14:28

Екатерина Медведева из Нижнего Новгорода показала всей стране свою подготовку к ЧМ-2018. Женщина записала клип на песню-гимн, который уже покоряет Сеть.

Подготовка к ЧМ-2018 года по футболу поражает своими масштабами и задумами. Известно, что потенциал России будут представлять лучшие футболисты.

Чтобы поддержать настрой команды и дать стимул болельщикам, россиянка из Нижнего Новгорода записала новый клип на авторскую песню. Женщина в интервью рассказала, что съемки клипа заняли пару часов, а идея родилась сама собой. Студийная запись песни в сети уже набрала несколько тысяч просмотров и сотни комментариев.

К слову, подготовка к ЧМ-2018 года практически завершена. Максим Соколов уверен, что транспортная система РФ находится на высоком уровне.

Также ранее сообщалось, что сборная Уругвая стала первым соперником России в группе «А».


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