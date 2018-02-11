Девочка из Севастополя прошла в команду Пелагеи на "Голос.Дети"

Сегодня, 13:50

Жительница Севастополя 13-летняя Вероника Сыромля прошла в команду Пелагеи в шоу "Голос.Дети", которое стартовало на Первом канале 2 февраля.

Девочка спела песню "Подари мне платок", которую исполняла Людмила Зыкина. Музыку написал Григорий Пономарев в 1971 году, а текстом стало стихотворение Маргариты Агашиной.

Пелагея поделилась своими впечатлениями от выступления участницы, сказав, что исполнение песни было очень по-взрослому.

Вероника рассказала, что уже достаточно давно исполняет фольклорные произведения и является поклонницей Пелагеи, а также рэпера Басты, который в этом сезоне тоже занял место жюри.

"Голос. Дети" в этом году уже является пятым сезоном. Его старт на Первом канале произошел 2 февраля. В этот раз места жюри достались Пелагее, Валерию Меладзе и рэперу Басте.