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Ушел из жизни талантливый композитор Йоханн Йоханнссон‍

Вчера, 22:21

В Берлине 9 февраля скончался известный во всем мире композитор Йохан Йоханнссон. Автор множества музыкальных произведений для фильмов умер в собственной квартире в возрасте 48 лет.

Талантливый композитор Йохан Йоханнссон всемирно известен благодаря ряду композиций, которые были использованы в таких фильмах как «Прибытие», «Убийца», «Пленницы» и биографической картине «Вселенная Стивена Хокинга». В последние месяцы перед смертью Йоханнссон работал над новыми проектами, которые также планировалось использовать в новых кинолентах.

О смерти композитора стало известно только сегодня, 10 февраля. О причинах смерти пока не сообщается. Берлинские власти в данный момент занимаются расследованием обстоятельства кончины Йохана Йоханнссона.


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