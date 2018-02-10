13-летняя Анастасия Гладилина из Брянска покорила жюри шоу «Голос. Дети»

Сегодня, 14:21

Юная вокалистка из Брянска Анастасия Гладилина изумила исполнением песни американской певицы Beyonce жюри музыкального шоу «Голос. Дети». Сразу 3 звезды отечественной эстрады захотели видеть 13-летнюю певицу в своей команде, однако девочка остановила свой выбор на Константине Меладзе.

Анастасия Гладилина выбрала для выступления на отборе музыкального шоу «Голос. Дети» композицию If I Were a Boy, являющуюся одним из главных хитов всемирно известной американской поп-исполнительницы Beyonce. Рэпер Баста и певица Пелагея практически без раздумий развернули свои кресла на уроженку Брянска, а вот Константин Меладзе сделал свой выбор лишь в последний момент. Между членами жюри завязался нешуточный спор о том, кому же должна достаться Анастасия, однако 13-летняя вокалистка быстро прекратила его, захотев оказаться в команде Меладзе.

Жюри пожелало Гладилиной успехов в дальнейших этапах шоу, после чего счастливая девочка покинула сцену. К слову, ранее юная Анастасия выигрывала в музыкальном конкурсе «Славянский базар».