Диана Арбенина презентовала песню про возлюбленного и Instagram

Вчера, 21:58

8 февраля Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», выложила в социальную сеть Instagram отрывок из своей, как она сама выразилась, «самой-самой новой песни», под названием «Инстаграм».

Как рассказала сама исполнительница, у композиции есть свой адресат, её возлюбленный, с которым она, как ни странно, познакомилась в этой социальной сети. Именно и он стал главным героем этого произведения. Арбенина любит эту соцсеть за то, что там люди хранят свои воспоминания. Музыкантка ведёт в ней свой блог, часто читает комментарии и черпает из них идеи для самосовершенствования.

К слову, на данный момент группа «Ночные снайперы» проводит гастроли по всей России, в честь своего юбилея. Музыкальному составу исполняется уже двадцать пять лет. В пятницу 9 февраля группа посетит город Смоленск.