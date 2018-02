Умер отец хип-хопа рэпер Lovebug Starski

Вчера, 21:48

В Лас-Вегасе умер знаменитый отец хип-хопа и диджей Lovebug Starski. Это сообщение поступило от его личного менеджера. Причиной смерти 57-летнего музыканта назван сердечный приступ.

Настоящее имя рэпера при жизни было Кевин Смит, на момент смерти артисту исполнилось 57 лет. Одними из первых его хитов, которые исполнял талантливый рэпер, стали Amityville (The House on the Hill), Do the Right Thing и You’ve Gotta Believe. Начало его музыкальной карьеры пришлось на 1970-1980 года.

На сцену Смит выходил, используя псевдоним Lovebug Starski. Покойного Кевина Смита можно считать главным основателем жанра «хип-хоп». Именно он связал рэп с данным стилем и презентовал его для меломанов, а также ему приписывают авторство самого термина.