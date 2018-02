Ко Дню святого Валентина определены самые возбуждающие песни

Вчера, 21:10

Британские звезды эстрады коллективными усилиями определили самые возбуждающие композиции, которые как нельзя лучше подходят ко Дню святого Валентина. Таких песен за столетнюю историю мировой музыки набралось немало.

День всех влюбленных настраивает людей на особый лад вне зависимости от возраста. Не зря святой Валентин прославился тем, что благословлял искреннюю любовь во всех ее проявлениях. Поэтому музыкальное оформление довольно интимного праздника является непременным и крайне важным. Звезды выбрали 10 самых подходящих, по их мнению, композиций.

Конечно же, британцами был назван Ник Кейв с его душещипательной Into My Arms, Арета Франклин, угодившая всем влюбленным песней Day Dreaming, Роберта Флэк, исполнившая The First Time Ever I Saw Your Face. Не обошлось без упоминания ФанниКросби, Эдда Ширана и дуэта The Everly Brothers с их хитом Let It Be Me.