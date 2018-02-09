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В США умер один из основателей группы Mr. Big Пэт Торпи

Сегодня, 14:17

В Нью-Йорке после продолжительной хронической болезни в 64 года скончался барабанщик популярной рок-группы Mr. Big Пэт Торпи. Об этом сегодня сообщили родственники музыканта, которые и присутствовали при последних мгновениях его жизни.

Как оказалось, долгие годы Торпи скрывал от друзей и поклонников симптомы неизлечимой болезни Паркинсона. По сообщению родственников, музыкант очень трепетно относился к своему имиджу и не хотел, чтобы те, для кого он долгие годы являлся кумиром, видели его беспомощным стариком с трясущимися руками. Торпи ушел в вечность в частной клинике, вдалеке от объективов папарацци.

Пэт Торпи организовал группу Mr. Big 25 лет назад со своими единомышленниками, будучи уже известным барабанщиком. Несмотря на то, что коллектив распался всего через три года, Торпи помнят как сольного исполнителя – вокалиста. Меломаны помнят и ценят его сольные альбомы, такие как Defying Gravity и To Be with You. О месте похорон пока не сообщается.


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