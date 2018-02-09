Кэти Перри считает хит I Kissed a Girl недостаточно лесбиянским

Сегодня, 01:30

Поп-исполнительница Кэти Перри дала интервью Glamour. Певица считает хит I Kissed a Girl недостаточно лесбиянским. Перри заявила, что изменила бы текст песни, поскольку в ней прослеживаются стереотипы об ЛГБТ-сообществе.

Известная американская исполнительница Кэти Перри раскритиковала собственное творение. Это произошло накануне, когда артистка давала интервью журналистам. Известно, что текст хита I Kissed a Girl певица хотела бы изменить. Причиной к такому действию стало наличие стереотипных мыслей и фраз об ЛГБТ-сообществе. Перри уверена, что написанный в 2008 году текст искажает понимание о лесбиянках. Если бы выпала возможность Кэти изменить текст, то она бы это сделала.

К слову, клип I Kissed a Girl снят на эротическую тематику. Вокалистка поет и танцует при параллельной демонстрации оголенных частей тел. При этом видео все же оставляет за собой легкий намек на женственность.