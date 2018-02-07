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Лолита Милявская подозревает Елену Кипер в аферах с ее песнями

Вчера, 23:50

 Лолита Милявская предъявила претензии автору песен. Певица подозревает Елену Кипер в причастности к аферам с авторскими песнями.

 Известная певица Лолита ранее составила договор с автором песен Еленой Кипер, который она начала нарушать. Дело в том, что в последние несколько месяцев госпожа Милявская заметила, что не поступают на ее счет в банке ранее оговоренные проценты за авторские песни. Заметив такую несправедливость, популярная эпатажная леди начала проводить собственное внутреннее расследование.

Оказалось, что Елена Кипер тайно скрывала свои продажи песен, написанных Милявской, и таким образом получала всю прибыль себе. Артистка некоторое время не контролировала поступления денег, так как изначально доверилась Кипер. Теперь же Лолита намерена доказывать свое отношение к произведениям в стенах Всемирной организации интеллектуальной собственности.


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