Уилл Смит снял пародию на клип Icon своего сына

Сегодня, 18:11

Уилл Смит снял пародию на клип своего сына Джейдена, поздравив таким способом рэп-исполнителя с его новым достижением.

Американский актер и режиссер Уилл Смит для пародии выбрал песню своего младшего сына, актера и рэп-исполнителя Джейдена, композицию Icon. Забавный ролик он разместил на своей странице в Instagram. Актер точно воссоздал сценарий из оригинального клипа, и лишь добавил ряд смешных эпизодов.

Так, в видеоклипе Уилл Смит предстал с белыми волосами, в рваной джинсовой куртке, шортах, а на шею нацепил большую золотую цепь, так же был одет Джейден в оригинале клипа на песню Icon 2017 года выпуска. На зубы актер надел грилзы, которые выпали из его рта во время исполнения. На фонограмме звучала данная композиция. При этом Смит воспроизвел каждое движение, и лишь лунная походка, которая выполнялась в домашних тапочках, ему далась не совсем верно.

Данным шутливым видеороликом отец поздравил сына с успехом: 100 тысяч прослушиваний песен на сервисе Spotify. Джейден ответил, что это самое смешное видео, а Уилл Смит - самый лучший папа.