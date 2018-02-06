Минкульт отказал Николаю Носкову в "заслуженном артисте РФ"

Вчера, 23:06

Известный певец Николай Носков не будет носить звания «заслуженный артист России». Недавно исполнитель получил категорический отказ от Министерства культуры страны.

На заседании экспертного совета Минкульта России, которое состоялось 25 октября 2017 года, одной из разбираемых тем был вопрос о присвоении знаменитому певцу Николаю Носкову звания «заслуженный артист РФ». По некоторым мотивам, просьба исполнителя была отклонена. Причина такого решения пока неизвестна.

На рассмотрении вопроса присутствовали 22 культурных деятеля, почему они приняли отказ в присвоении звания, остается тайной для всех. Николай Носков – довольно известная персона в мире российского шоу-бизнеса. За свою вокальную деятельность исполнитель пять раз подряд становился призером «Золотого граммофона». Началу сольной карьеры предшествовала работа в таких ансамблях, как «Парк Горького» и «Москва». Этого певца любят все шансонисты.