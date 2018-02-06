Вчера, 19:55

Диджей без рук отыграл сет на дискотеке в Обнинске. В одном из баров города на протяжении нескольких месяцев работает уникальный человек.

Хозяин бара увидел трансляцию его дискотеки в Интернете и пригласил необычного диджея работать в свое заведение. Парня зовут Борис Денисов, ему 31 год и у него нет обеих рук с рождения. Борис рассказал в одном из интервью, что увлекся музыкой еще семь лет назад в доме-интернате ветеранов труда.

Парень признался, что сначала было очень трудно, но он усердно пытался и не отступал от своей мечты. Диджей научился управлять сложной аппаратурой при помощи ног, носа и даже губ. Теперь такое увлечение приносит ему доход.

Борис Денисов является единственным в своем роде диджеем во всей России, но похожий человек есть во Франции. Диджей Паскаль Кляйман (Pascal Kleiman) не имеет рук и ног, но это не помешало стать известным человеком в своем деле и полностью содержать себя материально.

Ранее в новостях сообщалось о первом в России дайвере без рук и ног Дмитрии Павленко.