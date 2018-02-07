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Видео: 78-летняя пенсионерка из Дагестана поразила всех своим пением этно-песни

Сегодня, 06:15

Видео, на котором 78-летняя женщина из Дагестана исполняет старинную этническую музыкальную композицию, взорвало интернет. Интерес к вокальным данным пенсионерки проявили и музыканты этно-жанра.

Суйгурат Гусейнаева, уроженка и жительница Дагестана, которой недавно исполнилось 78 лет, недавно имела разговор со СМИ. К ней в гости пожаловала Ежевика Спиркина, которая специализируется на этнической музыке. Дело в том, что сама Суйгурат прекрасно поет старинные песни. Эта информация очень заинтересовала специалистов, работающих в этом направлении. Ведь от пенсионерки можно услышать вживую исполнение музыкальной композиции.

Женщина спела под запись старинную лакскую песню. Ее голос поразил не только саму Ежевику, но и всех ее помощников съемочной группы. Голосом Суйгурат уже заинтересовались другие музыканты, которые работают в жанре этно-стиля. В диалоге с Ежевикой, 78-летняя дагестанка подчеркнула, что занимается пением практически с детства, но до этого времени не было никому до нее интереса.


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