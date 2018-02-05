Украинские музыканты сняли жестокий клип про секс-вписку школьников

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Музыканты харьковской группы «Пошлая Молли» в своем трэшевом стиле сняли жестокий клип на композицию «Типичная вечеринка с бассейном». Видео публикуется под категорией «18+» и показывает сексуальную оргию школьников с уклоном в садизм.

Фронтмен Кирилл Бледный он же Тимошенко, совместно с режиссером из Питера Любой Чирковой смогли выйти за грань даже в нынешнее время всеобщей толерантности и вседозволенности. Текст песни не представляет художественной ценности, зато видеоряд шокирует обилием натуралистических сцен и откровенного трэша. Явно прослеживается давнее увлечение Бледного «Нирваной» вообще и Куртом Кобейном, в частности.

Всего два года назад группа «Пошлая Молли» выступила на Украине с первым концертом. Теперь у музыкантов появилось множество поклонников и даже подражателей. По мнению украинских критиков депрессивные композиции группы будут иметь большой успех у молодежи, которая разочарована в реалиях современной украинской жизни.

Видео можно посмотреть здесь.