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Шура даст концерт в Кургане, который накануне назвал «городом-говном»

Вчера, 22:06

Популярный певец Шура сообщил о намерении дать концерт в Кургане и пригласил на него жителей города. И это после того, как накануне исполнитель на пресс-конференции назвал Курган «городочек — г***о полное».

На данный момент певец проходит курс реабилитации в местном медицинском центре Илизарова. Шура выложил пост на странице в Instagram с подписью: «Всем доброго, цветочного утра, ну вот на дворе уже февраль, до весны осталось совсем немного, продолжаю усиленно заниматься, чтобы 1 Марта красивой и уверенной походкой выйти на сцену курганской филармонии, вы меня вдохновляете своей поддержкой!».

Несмотря на обидные слова Шуры о Кургане, жители тепло встретили новость о концерте и желают певцу скорейшего выздоровления.
Стоит отметить, что слова исполнителя про «городочек — г***о полное» были сказаны о состоянии дорог и жилого фонда Кургана.


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