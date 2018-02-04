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София Никитчук приняла участие в съемках клипа участника шоу "Голос"

Вчера, 20:37

София Никитчук приняла участие в съемках клипа участника шоу «Голос» Алекса Малиновского.

Экс-«Мисс Екатеринбурга», вице-мисс мира София Никитчук сыграла главную роль в клипе Алекса Малиновского в Киеве. Звезда шоу «Голос» впервые пригласил модель в свой проект, и сразу же предложил ей сняться в главной роли, аргументировав это невероятной красотой девушки и ее потрясающими актерскими способностями.

В своем блоге София написала, что на площадке царила потрясающая атмосфера, которую невозможно передать. В окружении талантливого исполнителя, танцоров, декораций и стилистов она почувствовала себя в семидесятых годах в картине, которая на все 100% станет настоящей бомбой. Также она отметила, что братья-близнецы обладают очень крепкой связью друг с другом, и являются настоящими «братьями с большой буквы».

Сюжет ролика не раскрывается, известно лишь то, что действия разворачиваются в 70-х. Зрители увидят его лишь в марте. Автором текста выступил Алекс Малиновский, музыку написал Алексей Романов, режиссёром стал Сергей Ткаченко.


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