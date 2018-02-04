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Валерия спела про аномальные снегопады в Москве

Сегодня, 14:08

Певица Валерия в своем Instagram опубликовала новое видео, в котором она спела про аномальные снегопады в Москве.

Певица Валерия решила присоединиться к многочисленным «снежным постам», и на своей странице в Instagram опубликовала новое видео, посвященное зимней, снежней погоде и снегопадам в Московском регионе, где она исполнила отрывок известной, и любимой всем песни в автомобиле. Также она поинтересовалась у своих поклонников, как им нравится такая погода в городе, и как долго им пришлось откапывать свои машины.

В комментариях к посту фанаты начали описывать погоду в своей местности и активно расхваливать свою любимую исполнительницу, ее прекрасный голос и песню, которую исполнила певица.

Ранее сообщалось, что аномальный снегопад стал причиной гибели одного человека в Москве, привел к перебоям в электроснабжении ряда регионов в Подмосковье, и парализовал движение на улицах города.


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