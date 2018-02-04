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Григорий Лепс зачитал рэп на своем концерте в Ростове-на-Дону, а также много шутил, общался с публикой и зачитал текст шуточных своих песен.

Во время своего концерта, который проходил в Ростове-на-Дону в КСК «Экспресс» в субботу, 3 февраля, певец Григорий Лепс исполнил свои лучшие песни, много шутил и разговаривал с публикой, танцевал, и даже исполнил рэп. Он признался, что многие артисты, и он в том числе, довольно часто в шутку переделывают слова некоторых своих песен, благодаря чему появляется довольно много смешных текстов.

В доказательство этому, он спел «я умываю руки, прошу тебя сдаться. Ты выглядишь на 40 в свои восемнадцать». Помимо этого, певец зачитал короткий отрывок песни про Сочи в стиле рэп, очень удивив при этом публику. В целом, зрители остались под большим впечатлением и в восторге от концерта.