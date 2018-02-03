Рэпер Баста стал наставником Красной Шапочки из Владивостока на «Голос. Дети»

Сегодня, 11:54

Очередной сезон шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» ознаменовался настоящей борьбой за право наставничества между Бастой и Валерием Меладзе. Предметом творческого соперничества стала 13-летняя исполнительница из Владивостока Милена Лукьянцева.

Милена в красной шапочке, которая по ее словам, приносит удачу, исполнила песню «Черный кот» в весьма своеобразной авторской аранжировке. Во время исполнения даже раздавались реплики о восточной интерпретации известного советского хита. Именно поэтому, к юной исполнительнице повернулись сразу два потенциальных наставника, а именно Меладзе и Баста.

Мэтры начали творческий спор, однако Василий Вакуленко победил, применив хитрость. Он посадил юную исполнительницу в свое судейское кресло и спел для нее свою композицию. Милене ничего не оставалось, как пойти «под крыло» Басте. Сама юная представительница Владивостока считает, что Вакуленко понравилась ее манера исполнения, основанная на творческой импровизации, не стесненной правилами вокальной классики. Девочка сообщила, что она еще увлекается хореографией.