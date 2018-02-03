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Новосибирский Майкл Джексон расплакался в «Голос. Дети»

Сегодня, 11:41

В первую пятницу февраля зрители смогли оценить участников юбилейного сезона шоу «Голос. Дети». Внимание привлек новосибирский Майкл Джексон. Мальчик расплакался в эфире после исполнения песни Майкла Джексона The Way You Make Me Feel («Чувства, что ты у меня вызываешь»).

Новосибирец Майкл Пинчук стал звездой первого слепого прослушивания 2 февраля 2018 года. Мальчик исполнил суперхит известного Майкла Джексона The Way You Make Me Feel («Чувства, что ты у меня вызываешь»). Вокалист поразил слушателей и зрителей своим талантом пения и исполнением танца. Пелагея оценила мальчика по достоинству и отметила его уникальность в исполнении. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев описал происходящее по-своиму.

«Это так ярко было, четко, красиво. Честное слово, обзавидовались здесь все», - подчеркнул наставник.

Были вопросы к исполнению, однако все нюансы можно подтянуть и исправить. Мальчик стал звездой эфира.

Дмитрий Нагиев уже готов к прямым эфирам пятого юбилейного сезона шоу «Голос. Дети». Профессионалами в красных креслах станут Пелагея, Валерий Меладзе и Баста.


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