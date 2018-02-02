Студент напечатал необычную скрипку на 3D-принтере

Вчера, 23:42

Американский студент из Техаса Шон Райли на 3D-принтере создал нестандартную шестиструнную скрипку.

Обычный концертный инструмент имеет четыре струны, но, побывав на концерте Джона Адамса (американский Шнитке), молодой человек решил повторить экспериментальный инструмент в формате 3D .

Это оказалось нелегкой задачей даже для компьютерной программы, которая давала сбой, рассчитывая акустику деки и размер грифа для шести струн. Процесс грозил затянуться на неопределенное время, и Шон Райли обратился за помощью к своему однокурснику-программисту. Вскоре приятели получили готовый продукт, но звучание инструмента им так не понравилось, что они в раздражении сломали скрипку и вновь уселись за расчеты.

В конце концов, инструмент, по мнению профессиональных музыкантов, был создан с блестящими характеристиками. Шон Райли сейчас осваивает шестиструнный гриф и подумывает о том, чтобы поступить в консерваторию и стать профессиональным композитором.