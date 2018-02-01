40 тысяч абонементов в Московскую филармонию раскупили в первый день продаж

Вчера, 23:25

1 февраля в Московской филармонии стартовали продажи абонементов. Почти 40 000 были раскуплены в первый день. Сотрудники учреждения связывают такой ажиотаж с повышением интереса граждан к качественной музыке.

В пресс-службе филармонии передают, что в новом сезоне количество абонементов на четверть больше, чем в прошлом — 250 000. Приобрести их можно в любом регионе страны — от Кузбасса до Крыма.

Афиша нового сезона Московской филармонии получилась разнообразной: в ней насчитывается 248 программ. Сообщается, что в концертах примут участие коллективы разного рода — камерные, хоровые, джазовые, симфонические и народные.

Абонементы на 2018/2019 познакомят россиян с музыкой от эпохи барокко до современности.