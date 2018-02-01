Вчера, 23:20

Радио «Юмор FM» вернется в эфир Барнаула. В столице России состоялось новое заседание местной комиссии Роскомнадзора по телерадиовещанию. В связи с результатами проведенного конкурса, на возможность вести эфир в городе Барнаул на FM-частоте 89,2 МГц победителем признали “МЕЙНСТРИМ”.

Популярная станция “Юмор FM” основалась еще в 2005-м, и с тех пор является известной российской радиостанцией в жанре "юмор". Композицию канала составляют хиты нового и классического юмора, а также течения последнего времени. Но тут так же можно послушать и отечественные шутки. В эфире данного радиоканала транслируются популярные комедийные телепрограммы, такие как КВН, «Вечерний Ургант», «Наша Russia», и очень часто приглашают известных звезд для проведения прямых эфиров.

По предварительным данным, каждодневная аудитория составляет около 5,3 миллионов россиян старше двенадцати лет. Радиостанция “Юмор FM” уже имела опыт работы на Барнаульском радио и имела большую востребованность среди жителей города. Но администрация приняла решение обновить аудиторию и сменила партнеров.

Эксперты предполагают, что после запуска канала “Юмор FM”, он в короткие сроки вернет себе прежних слушателей и станет одним из лидеров радиорынка.