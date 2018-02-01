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Забытый всеми Витас «рванул» Сеть новым клипом

Вчера, 21:30

Уже забытый всеми певец Витас, буквально, «рванул» Сеть своим новым клипом. В нём звучит пародия его музыкальной композиции «7 элемент».

 Пользователи Сети решили напомнить о творчестве Витаса, создав своеобразный ролик. В нём ими копируется не только манера, с которой он исполнял свои песни, но и сценический образ, предпочитаемый певцом.

В итоге, как сообщают те, кто ознакомился с этим видео, его создатели смогли снять действо, являющееся «юморным и веселым». Как сообщается, наибольшее количество «лайков» получено от пользователей проживающих в Северной Америке.

Не меньшей оказалась популярность «былого Витаса» и на территории Китая. Певец давал там концерт в Пекине в 2007 году. Он стал наиболее успешным, несмотря на то, что он повторил своё выступление в Харбине, когда там открывалась универсиада.

Теперь Витас, считавшийся забытым, вновь оказался в категории интернет-мема.


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