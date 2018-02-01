Интернет-мем дед Гарольд привязал свою начальницу к стулу

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Знаменитая фотомодель Арато Андраш из Венгрии, который является главным героем мема «Гарольд, скрывающий боль», или же просто «дед», принял участие в съёмках клипа рок-коллектива Cloud9+. Музыкальный ролик на песню Hide The Pain был выложен на официальный YouTube-канал группы.

Дед Гарольд в клипе сыграл роль обычного рабочего офиса, который постоянно терпит унижения и угнетения со стороны своей начальницы-тирана. Спустя некоторое время Андраш не выдерживает давления и поднимает в офисе настоящий бунт, а затем решает привязать свою начальницу к стулу. Затем все люди принимают участие в рок-концерте.

Арато Андраш из Венгрии стал знаменитым ещё четыре года назад, когда в сеть попали его стоковые фотографии. На них модель запечатлён с неестественным выражением лица и в неестественных позах. В снимках деда Гарольда пользователи интернета увидели человека, который плохо подавляет боль. За это Арато Андраш и получил своё прозвище.