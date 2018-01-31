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Тупак причастен к групповому изнасилованию 19-летней девушки

Вчера, 19:54

Знаменитый рэп-исполнитель изнасиловал 19-летнюю девушку со своими друзьями. Айанна Джексон поведала о преступлении, которое совершили в её сторону в 1993 году.

Женщина утверждает, в тот момент она была подвергнута групповому насилию четырьмя мужчинами. Как оказалось, одним из них был успешный на то время рэпер, сейчас покойный Тупак Шакур. Молодая девушка впервые встретилась с музыкантом в ночном заведении в Нью-Йорке. Там они начали флиртовать друг с другом. После Тупак предложил ей заняться интимом, на что дама отказалась.

Через несколько дней они назначили встречу в отеле. Девушка пошла в спальню, где начала делать рэперу массаж. В тот момент в помещение вошли несколько мужчин, сорвали с неё одежду и изнасиловали. Тогда Тупак был приговорён к 4 годам тюрьмы, но отсидел только 9 месяцев.


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