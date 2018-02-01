Американский рэпер Шон Комбс "убрал" ненужных людей со снимка

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Всемирно известного хип-хопера Шона Комбса уличили в использовании фотошопа на своих снимках в соцсетях. Исполнитель уже в который раз «стирает» людей с фотографий.

Недавно репер выложил в Twitter фотографию, на который были изображены Джей-Зи, Кендрик Ламара и исполнитель Nas и подписал ее как «Три короля. Три лучших друга. Люблю вас, парни». Однако внимательные фанаты парня заметили, что изначально людей на снимке было пятеро. На снимке Дидди нет Френча Монтаны и популярного рэпера Fabolous. Фанаты начали сравнивать фотокарточки и предположили вероятное использование фотошопа вследствие ссоры между мужчинами.

Некоторые пользователи Instagram начали шутить, что верятно Пи Дидди хотел таким образом показать свой высокий уровень владения фотошопом, потому что такие проделки он совершает уже не в первый раз. Ранее рэпер был уличен в фотошопе снимка с Кайли и Кендалл Дженнер, которых Дидди просто обрезал с фотографии и подписал ее хештегом #blackexellence.