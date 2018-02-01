Песня коллектива из Владивостока прозвучит в фильме Samsung

Сегодня, 00:30

Композиция музыкального коллектива из города Владивостока выполнит роль саундтрека к фильму компании Samsung. Это песня под названием "Taxi" приморской группы StarCardigan.

Сам фильм был выпущен в городе Пхёнчхан. Он повествует о слепом скитальце и фотографе из Екатеринбурга. Мужчиа подал боевой пример всем и стал победителем Олимпийских игр, доказав что нет пределов человеческим возможностям.

"Сотрудники сьёмочной бригады и работники компании Samsung нашли нас посредством московского лейбла, на котором мы числимся. Мы были впечатлены идеей киноленты. Приятно знать, что теперь наш колектив имеет прямое отношение к такому событию", делится радостью лидер группы Starcardigans Иван Сосновцев. Вышеупомянутый владивостоковский коллектив исполняет музыку необычного направления. Они известны не только в пределах Приморья, но и за границей. Несколько лет музыканты дают концерты в Китае.