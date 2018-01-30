Лицо Рианны с дикими мыслями во время «Грэмми» растащили на мемы

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В социальных сетях по всему миру продолжается обсуждение главного события первого месяца нового года вручение премий «Грэмми». Судя по всему, пользователей немало позабавило выражение лица Рианны во время выступления на церемонии с песней «Дикие мысли». Гримасы певицы стали мемами в Сети.

Как тут не вспомнить «Евровидение-2004», когда украинская певица Руслана удивила цивилизованную публику своими «Дикими танцами». Теперь в Нью-Йорке темнокожая Рианна выпустила всех своих «джиннов», которые томились в ожидании, поразив публику африканской пляской «гвара-гвара». Более всего зрителей поразила мимика исполнительницы, которая стала темой многочисленных мемов в Сети.

Пользователи не стеснялись в выражениях и строили предположения в зависимости от своего воспитания и уровня развития. Англоязычная часть интернета предположила, что Рианна очень голодна и поэтому не стоит находиться с ней рядом в это время. Были и другие версии, которые ради политкорректности озвучивать не стоит. Кстати, появились предположения, что Рианна беременна, отсюда и сценическая нервозность.