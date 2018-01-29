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Газгольдер представил нового артиста MATRANG

Вчера, 22:37

Творческое объединение Газгольдер представило своего нового артиста, который выступает под псевдонимом MATRANG. Кроме того, студия презентовала новый трек исполнителя «Медуза».

Творческое объединение Газгольдер под руководством рэпера Басты представило поклонникам нового артиста, который вошел в состав объединения.

Если Василий Вакуленко взялся продвигать исполнителя, значит он безоговорочно талантлив. Вместе с представлением MATRANG Газгольдер сообщил о выходе в продажу нового сингла исполнителя под названием «Медуза».


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