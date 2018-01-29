Шнуров в заочной дискуссии с Чаплиным сравнил храмы с борделями

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Основатель и идеологических вдохновитель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, несмотря на свое незаконченное теософическое образование, резко и кощунственно ответил на обвинения протоиерея Всеволода в публичном использовании матерных выражений. Шнур в новом песенном тексте сравнил храмы с борделями.

Общий посыл нового текста Шнурова сводится к тому, что пока чиновники и власти предержащие продолжают фарисействовать, «крестя пузо», священники старательно этому потакают, устанавливая цены на вхождение в царствие божие. Поэтому, по мнению музыканта, современные священнослужители вопреки известным заповедям, превратили храмы в аналоги борделей.

Такая реакция Шнура, который довольно иронически относится к критике в свой адрес, вызвали слова протоиерея Чаплина, который предрек Шнурову «геенну огненную» из-за публичного употребления матерных слов в своих текстах. Чаплин в эфире радиостанции, выразил надежду, что Сергей «одумается и покается». Вместо покаяния Шнур быстро сочинил песню, которую выложил в социальную сеть. Теперь слово за Чаплиным, который тоже является одиозной фигурой в православных кругах.